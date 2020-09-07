Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg.

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Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз. В прошлом году Саудовская Аравия смягчила правила импорта, что дало шанс украинскому зерну начать конкуренцию за поставки с ЕС. Генеральный директор Continental Farmers Георг фон Нолькен заявил, что это стало началом международного сотрудничества двух стран.

Россия уже отправила в Саудовскую Аравию несколько грузов в этом году, хотя объем поставок был небольшим. Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы. Ожидается, что в этом сезоне страна поставит 18 миллионов тонн, став третьим по величине экспортером пшеницы в мире.

Ранее стало известно, что засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых.