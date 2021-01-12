Россия оставит Египет без пшеницы

Египет отменил очередной тендер на закупку пшеницы из-за слишком высоких цен, выставленных российскими продавцами, пишет Bloomberg. Ситуация сложилась вследствие сочетания неблагоприятной погоды и протекционистских мер российских властей.

Россия является основным поставщиком пшеницы для Египта, который предпочитает закупать ее на внебиржевом рынке — посредством ежемесячных тендеров. На них рассматриваются конкурентные предложения от нескольких трейдеров.

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Однако запланированный на середину января тендер, поставки по которому должны были состояться в феврале, уже отменен, поскольку Государственное сельскохозяйственное агентство Египта (GASC) ожидает на нем слишком высоких цен от поставщиков.

Такая ситуация сложилась из-за того, что российское правительство с 15 февраля вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну. Так Москва реагирует на повышение мировых цен, ставшее неизбежным из-за неблагоприятных погодных условий, ставящих под угрозу урожай во многих странах. Фьючерсы на эталонные сорта пшеницы на Чикагской бирже близки к шестилетним максимумам.

За счет внедрения экспортной пошлины власти рассчитывают снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен. Незадолго до отмены январского тендера GASC получил лишь одно предложение от поставщика из России, и его условия были значительно хуже, нежели у конкурентов из Румынии и Франции.

Между тем, российское правительство рассматривает возможность дальнейшего повышения экспортной пошлины — до 50 евро за тонну. Произойти это может вследствие того, что цены на мировом рынке выросли с момента объявления о будущем введении пошлины, нивелировав эффект от нее.