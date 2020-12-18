Российская пшеница столкнулась с проблемами на границе

В России начались сложности с поставками пшеницы за границу на фоне объявленных квот и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года. Об этом узнал «Коммерсантъ» от трех источников на рынке.

Так, российские экспортеры жалуются на задержку грузов на таможне для досмотра на срок до десяти дней, проблемы при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также ухудшение ситуации с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, таможня затягивает оформление документов и проверки грузов, что приводит к беспокойству среди трейдеров. Эксперт напомнил, что при выполнении экспортных контрактов счет идет на дни, а простой не только повышает риски срыва сроков, но и вынуждает переплачивать за стоимость фрахта. Он выразил надежду, что эти проблемы — не полномасштабная кампания, а инициативы регуляторов на местах.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в свою очередь пояснил, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы. Он также предположил, что сложности с вагонами могут быть связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу.

По прогнозу одного из собеседников издания, такие проверки могут теоретически привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию. Этот сценарий он назвал катастрофой.

«Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и дает повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме», — заключил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, Россия, как лидер на мировом рынке зерна, обязана сохранять бесперебойность поставок.