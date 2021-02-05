Российский металлолом захотели запретить продавать за границу

Правительство захотело запретить продавать за границу российский металлолом, пишут «Ведомости» со ссылкой на первого замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Так власти собираются бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, основным сырьем для производства которых является металлолом. В 2020 году его стоимость выросла на 71 процент и к началу 2021-го достигла исторического максимума в 488 долларов за тонну. За 12 месяцев на экспорт было отправлено четыре миллиона тонн из общего объема заготовки в 26,4 миллиона.

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В прошлом году, по словам Евтухова, лом черных и цветных металлов включен в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, а потому в исключительных случаях на его экспорт могут быть наложены временные ограничения.

Основной причиной роста экспортных цен на металлолом Минпромторг называет снижение сбора сырья. Также роль сыграло снижение добычи руды из-за карантинных мер в разных странах.

С 30 января в России действуют повышенные экспортные пошлины на металлолом в размере 45 евро за тонну вместо прежних 5 евро. Такая мера продлится полгода, и, по мнению правительства, ее должно хватить для стабилизации цен на внутреннем рынке. Однако власти прорабатывают дополнительные механизмы ограничения их роста.

При этом опрошенные изданием участники рынка и эксперты опасаются снижения рентабельности для производителей металлолома. Сейчас в России она находится на уровне 7-20 долларов за тонну против 60 долларов в среднем по миру.

Также специалисты отмечают, что введение экспортных пошлин в России может быть воспринято как нарушение международных правил и обернуться установлением заградительных барьеров властями других стран, в частности Евросоюза.