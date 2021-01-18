В России начнут регулировать цены еще на один товар

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры для регулировки цен на стройматериалы. Предложения должны быть представлены до 1 марта, сообщает РИА Новости.

Рост стоимости этого товара привлек внимание властей в декабре. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале расследования по вопросу металлопродукции, в том числе арматуры.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам утверждал, что всего за месяц арматура подорожала на 40 процентов. По итогам заседания был выработан ряд поручений, одно из которых и касалось стройматериалов.

Ранее Путин обратил внимание на резкий рост цен ряда продуктов питания, в том числе подсолнечного масла, сахара и макарон. Правительство, реагируя на недовольство, заключило договор с производителями и продавцами о введении максимальных цен на продукцию. Соглашение привело к дефициту товара в небольших и средних торговых сетях.

В ответ на сообщения о перебоях с поставками в Минпромторге указали, что не получали жалоб с подобным содержанием от региональных игроков и не знают о проблеме.