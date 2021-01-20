В России подешевела рекордно дорожавшая арматура

В начале 2021 года в России подешевела арматура, рекордно дорожавшая в конце декабря, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом отраслевого совещания в Минпромторге. Металлурги снизили цены на свою продукцию.

Представители сталелитейных компаний рассказали заместителям министра Виктору Евтухову и Дмитрию Волкову, что цены на производимую ими арматуру на внутреннем рынке в начале 2021 года начали снижаться под воздействием внешней конъюнктуры.

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Также свою роль сыграли прямые контракты со строительными компаниями — основными потребителями арматуры. Заключать их власти рекомендовали участникам рынка в конце прошлого года, называя это наиболее надежным способом добиться снижения цен. По мнению Минпромторга, отсутствие посредников на торгах арматурой должно исключить «спекулятивную составляющую» в цене.

По словам Евтухова, совещания рабочей группы, в которую входят представители правительства и участники рынка, будут проходит еженедельно — чтобы окончательно стабилизировать ситуацию.

В конце декабря цены на арматуру достигали 60 тысяч рублей за тонну. Таким образом, рост за последний месяц года составил 40 процентов. При этом за полный 2020 год стоимость снизилась на 2,6 процента. К середине января цены на арматуру снизились на 8-10 процентов от пиковых значений.