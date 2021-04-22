Российские металлурги предложили поделиться доходами

Крупные российские металлургические компании предложили продавать свою продукцию со скидками для государственных строительных проектов. Об этом говорится в письме председателя наблюдательного совета «Русской стали» и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, на которое ссылается РБК.

В обращении к главе Минпромторга Дениса Мантурова указано, что металлурги согласились поделиться доходами, чтобы власти не вводили регулирование цен. О содержании обращения изданию рассказали источники, близкие к разным компаниям.

Седых предложил заключать договоры на поставку металла для госстроек по фиксированной цене на все время проекта. Размер скидок в письме не указан, но говорится о возможности частичной предоплаты и отгрузке минимальными партиями.

Вместе с тем он выразил опасение, что госпредприятия могут использовать дешевый металл для перепродажи по рыночным ценам. По словам бизнесмена, необходимо согласовывать объем поставок с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Металлурги в настоящее время ожидают полный список проектов, которые финансируются за счет бюджета, и перечень необходимой продукции и ее объемов. Предполагается, что предприятия договорятся между собой, кто и куда будет поставлять металл с учетом возможности и географического положения.

В начале апреля стало известно, что правительство ищет возможности снизить цены на металлопродукцию, и одним из вариантов было обязать компании перечислять в бюджет доходы выше установленного уровня. Другим способом было повышение налогов для компаний, чтобы из этих денег предоставлять субсидии стройкам, однако ни одна из идей, отмечал источник, глубоко не прорабатывалась.

Позднее замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров рассказал, что если рост цен на металл не удастся побороть, что второй этап модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, один из главных российских инфраструктурных мегапроектов, подорожает на 40 миллиардов рублей, до 760 миллиардов.