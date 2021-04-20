Российский мегапроект резко подорожает

Один из основных российских транспортных мегапроектов на ближайшие годы — второй этап модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей — может резко подорожать. Об этом предупредил замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров, сообщает РБК.

По его словам, расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы свидетельствуют о необходимости дополнительных 40 миллиардов рублей. В результате общий бюджет проекта вырастет до 760 миллиардов.

В качестве причины «галопирующего роста стоимости проекта» Макаров назвал рост цен на металл на 30 процентов в последние месяцы, причем по цветным металлам подорожание даже более заметно. Представитель РЖД призвал не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

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Модернизация должна увеличить пропускную мощность маршрутов со 144 миллионов тонн в год до 180 миллионов. В марте президент страны Владимир Путин не исключил, что на проект начнут выделять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В конце декабря министр финансов Антон Силуанов также указывал, что в финансировании проекта поучаствует ВЭБ.

Рост цен на металл уже стал причиной внимания правительства. На ситуацию жалуются застройщики и другие потребители, компании объясняют ситуацию ростом мировых цен. В январе-марте инфляция замедлилась, но в марте возобновилась с новой силой. В результате в апреле власти начали обсуждать варианты государственного регулирования цен, но о выборе конкретной схемы воздействия не сообщалось.

Ранее стало известно, что к строительству второй ветки БАМ приступят подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск. Их задействуют на участке протяженностью 340 километров. В советские годы для строительства БАМа также привлекали железнодорожные войска.