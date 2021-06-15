ЦБ высказался о возможном признании биткоина официальной валютой

Центробанк не планирует легализовывать биткоин по примеру Сальвадора, об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что практически ни одна из стран не допускает возможное признании биткоина официальной валютой. По словам Набиуллиной, ЦБ относится к цифровым активам «достаточно сдержанно». «Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны»,— сказала председатель ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что нужно дать гражданам и бизнесу удобное средство платежа, которым может быть цифровой рубль.

Сальвадор стал первой в мире страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством. За эту инициативу проголосовали 62 из 84 законодателей. Согласно инициативе, обменный курс к доллару «будет свободно устанавливаться рынком». Также цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.