В Сальвадоре собрались майнить криптовалюту на вулкане

Президент Сальвадора Найиб Букеле поручил главе государственной энергетической госкомпании LaGeo Майнору Гилу запустить добычу биткоинов с помощью «дешевой, стопроцентной чистой и возобновляемой энергии вулканов». В стране собрались создать полноценный центр для майнинга, сообщил Букеле в своем Twitter.

Власти страны неслучайно поручили майнить криптовалюту LaGeo: компания использует геотермальные источники для производства экологически чистой электроэнергии. Под ее управлением находятся две геотермальные электростанции, расположенные в регионах Ахуачапан и Берлин.

Букеле добавил, что инженеры уже подготовили новую скважину, которая обеспечит выработку 95 мегаватт. «Начинаем создание полномасштабного хаба по майнингу биткоина рядом», — подчеркнул президент Сальвадора.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L