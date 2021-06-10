Криптовалюту начали добывать при помощи навоза

Британский фермер Филип Хьюз начал добывать криптовалюту при помощи энергии, получаемой от сжигания навоза, пишет BBC News.

Он «прогнал» навоз через анаэробные дигесторы. Это устройство, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан и получает из него электричество.

Потом энергия делится на два потока. Две трети от ее общего количества идет на питание самой фермы и автопарка. Оставшаяся часть обеспечивает электроэнергией майнинговые установки. Фермер добывает Ethereum. Он также начал сдавать в аренду свою установку.

По словам Хьюза, ему звонили другие фермеры, заинтересованные в проекте. Он отметил, что «управлять компьютером намного проще, чем стадом коров или овец».

В марте сообщалось, что выбросы углекислого газа, вызванные инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам от 1,2 миллиона автомобилей.

Ранее основатель и глава Tesla Илон Маск приостановил продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты.