Криптовалютам приготовили новые препятствия

Широкому использованию криптовалют в банковской сфере могут помешать новые правила, которые предлагает ввести Базельский комитет по банковскому надзору, пишет Reuters.

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Эта организация, которая устанавливает единые стандарты в регулировании деятельности финансовых учреждений в разных странах, хочет ввести новые требования к банковскому капиталу, предполагающие полное покрытие потерь по любым активам в биткоинах.

Это первое специальное требование Базельского комитета, касающееся этого нового для финансового мира явления. Организация заявила, что доля криптовалют в активах банков пока ограничена, но, если не ввести новые требования к капиталу, ее рост может поставить под угрозу мировую финансовую стабильность — из-за возможных мошеннических действий, кибератак, отмывания денег и финансирования террористов.

Сейчас совокупная стоимость криптовалют достигает порядка 1,6 триллиона во всем мире, что по-прежнему составляет незначительный процент от общих иных активов банков.

В июне биткоин получил статус легального платежного средства в Сальвадоре, который стал первой страной, пошедшей на такой шаг.

Однако в последние месяцы валюта сталкивается с большой волатильностью, отчасти связанной со скептической риторикой властей разных стран. В частности, на серьезное ужесточение мер, касающихся криптовалют, пошел Китай.

Политика Пекина оказывала негативное влияние на курс биткоина. 8 июня дополнительно обрушили эти валюту и новости из США: там властям удалось вернуть часть выкупа в биткоинах, который заплатил хакерам крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline.