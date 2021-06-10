Назван главный риск для биткоина

Бывший замглавы Минфина России, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин назвал главный риск для биткоина. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, во многом риски связаны с тем, что криптовалюта не зависит от центральных банков и под ней нет экономической основы. «Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы — за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране», — прокомментировал он. Панкин добавил, что в целом на крипторынке сейчас даже больше непредсказуемого риска, чем на валютном рынке или рынке ценных бумаг.

Ранее аналитики предупреждали, что стоимость биткоина может обвалиться до 20 тысяч долларов за монету. Эксперты отмечали, что сейчас криптовалюта приближается к психологической отметке в 30 тысяч долларов за коин, и когда стоимость упадет ниже этой планки, может начаться масштабная распродажа криптоактивов.

С другой стороны, многие продолжают верить в долгосрочные перспективы биткоина. Например, Сальвадор стал первой страной, где биткоин превратился в легальное платежное средство. Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.

После решения Сальвадора стоимость биткоина выросла на 13 процентов — до 37,17 тысячи долларов. Однако самая популярная криптовалюта тем не менее еще очень далека от своего рекордного максимума в 64,82 тысячи долларов, который был достигнут в апреле, констатировал CNBC.