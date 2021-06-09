Экономика
 
Последние новости
В суде по делу MH17 заслушали диалоги полевых командиров ДНР об охране «Бука»
Глава РФС высказался о возможном бойкоте Евро сборной России
Детский макияж стал трендом в Китае из-за желания родителей прославиться
Названы самые популярные писатели среди россиян
«Большую семерку» уличили в ударе по европейской экономике
Признано существование пятого океана на Земле
Россия и Турция обсудили необходимость возобновления авиасообщения
Власти Франции обвинили двух автогигантов в обмане
В российской деревне попросили Меркель уложить асфальт
Задержан блогер Дмитрий Ларин
Новости партнеров
Прослушать новость

Цене биткоина напророчили падение вдвое

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kin Cheung / AP

В перспективе цена на самую популярную криптовалюту — биткоин — может упасть почти вдвое: до 20 тысяч долларов за штуку. Такой прогноз сделали опрошенные Bloomberg аналитики.

Как отметил аналитик онлайн-брокера Oanda Эдварда Мойи, сейчас опасения вызывает тот факт, что стоимость биткоина приближается к психологической отметке в 30 тысяч долларов за монету. Эксперт предполагает, что падение ниже этой отметки может спровоцировать массовую распродажу на крипторынке.

Bitcoin от TradingView

Ранее стало известно, что Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве легального платежного средства. Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.

В Китае, наоборот, стараются ограничить крипторынок. Например, власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. Кроме того, в мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bitcoin Fall Has Strategists Eyeing Possible Drop to $20,000
Первая в мире страна сделала биткоин легальным платежным средством
Китайский округ полностью запретил добычу криптовалюты
Новости о хакерах обрушили курс биткоина
Другие материалы рубрики
Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
07:36 8 июня

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

06:52 8 июня

Мошенники разлюбили представляться службой безопасности банков

06:20 8 июня

Авиакомпании попросили отложить «прописку» самолетов в России

Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
06:02 8 июня

В Китае начался торговый бум

04:06 8 июня

Юрист рассказал россиянам о выплатах летом

03:54 8 июня

Профсоюзы попросили Путина разобраться с индексацией пенсий

Экономика00:01 7 мая

Дорога молодых.

Безработица во всем мире бьет по молодежи. Как с ней справляется Россия?
03:15 8 июня

В историческом соглашении G7 о налогах для корпораций нашли огромную брешь

02:25 8 июня

Золоту предсказали резкий рост из-за отказа российской экономики от доллара

01:38 8 июня

«Почта России» решила создать собственный бренд для торговли продуктами

Россия
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
В бедных странах увидели угрозу для климата
Польша под давлением ЕС согласилась закрыть крупнейшую электростанцию
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Яндекс.Доставка «превратила» смартфон курьера в терминал
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
«Восток Ойл» станет крупнейшим материковым нефтегазовым проектом
Кирилл Каем«Возврата к прошлому нет»
Старший вице-президент по инновациям «Сколково» рассказал о поддержке бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Застреливший двух приставов в Сочи задержан
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
В Сочи хозяин дома застрелил двух судебных приставов
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве приговорили 23 участника ОПГ за хищение 50 миллионов рублей
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Стрельба из такси по группе российских велосипедистов попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Появилось видео допроса Хованского
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами
Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни
Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Угроза нашествия шершней-убийц нависла над британским островом
Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака
Голландец Шульц перед судом, 1935 годСокровища бутлегера.
Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его отобедать
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Монахиня украла у школы 800 тысяч долларов и потратила их на азартные игры
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Все материалы
У Lada Vesta неожиданно обнаружилась новая доступная комплектация
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
Раскрыт дизайн электрического Mitsubishi Aitrek
В топ-13 популярных кроссоверов России сменился лидер
На какие модели россияне пересели в мае 2021 года
Opel обновила кроссовер Grandland
Удивительные автомобили Бразилии: вы о них не знали
Bianco, Farus и другие спорткары страны уличных банд и футбола
Geely Atlas Pro станет первым китайским автомобилем с «мягким» гибридом в России
Все материалы
Дом
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы