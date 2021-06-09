Цене биткоина напророчили падение вдвое

В перспективе цена на самую популярную криптовалюту — биткоин — может упасть почти вдвое: до 20 тысяч долларов за штуку. Такой прогноз сделали опрошенные Bloomberg аналитики.

Как отметил аналитик онлайн-брокера Oanda Эдварда Мойи, сейчас опасения вызывает тот факт, что стоимость биткоина приближается к психологической отметке в 30 тысяч долларов за монету. Эксперт предполагает, что падение ниже этой отметки может спровоцировать массовую распродажу на крипторынке.

Ранее стало известно, что Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве легального платежного средства. Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.

В Китае, наоборот, стараются ограничить крипторынок. Например, власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. Кроме того, в мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow.