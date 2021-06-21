Набиуллина назвала причину роста цен в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» назвала причину роста цен в России. По ее словам, все дело в дисбалансе спроса и предложения.

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Она также отметила, что замораживать цены слишком долго опасно, потому что может произойти дефицит товаров и станет развиваться черный рынок. «Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — подчеркнула Набиуллина.

Она также вспомнила времена СССР, когда цены были официально зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. По мнению главы ЦБ, в настоящее время резкое подорожание некоторых товаров это — временное явление. В ЦБ ожидают снижения динамики инфляции осенью этого года.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6 процентов. Это обстоятельство вынудило Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику и в третий раз подряд поднять ключевую ставку, причем во второй раз — сразу на 0,5 процента.

Ранее одной из причин роста цен на практически все продовольственные товары ннв мире назвали бум растительного топлива, производством которого стали активно заниматься крупные энергетические компании. Продукты во всех странах мира могут стать еще дороже из-за программ по борьбе с изменением климата.