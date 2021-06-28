Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о будущем повышении ключевой ставки. По ее словам, уже в июле ее могут поднять на 0,25-1 процентный пункт. Об этом глава регулятора рассказала в интервью Bloomberg.

По словам Набиуллиной, окончательное решение будет принято исходя из статистики непосредственно перед грядущим заседанием ЦБ. «Мы тщательно изучим новые данные, пересмотрим наш прогноз в июле и примем решение по размеру шага», — пояснила она.

Ранее в июне ЦБ повысил ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта — до 5,5 процента годовых. Свое решение ЦБ объяснил более быстрым по сравнению с ожиданиями и прогнозами восстановлением мировой и российской экономики, а также ростом инфляции.