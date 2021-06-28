Определена судьба доллара в России

В Центробанке России заявили, что американская валюта останется частью международных резервов. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

«Мы думаем, что доллар останется частью наших резервов», — заключила она, определяя судьбу валюты. Одновременно Набиуллина указала, что ЦБ учитывает возникающие геополитические риски.

Ранее Набиуллина уже говорила, что Россия не станет полностью отказываться от доллара в резервах. По ее словам, валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера. В решении о структуре международных резервов Россия будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее в июне глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов объяснял невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах. В частности, он говорил о том, что полный отказ от доллара невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что ФНБ полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.