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Эксперт объяснил невозможность России отказаться от доллара

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Mohamed Azakir / Reuters

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сухова, полный отказ от доллара невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте. «Доля США как торгового партнера в торговле с РФ невелика — 3,2 процента от всего экспорта в 2018 году. Однако отказ от доллара США вряд ли возможен в силу того, что нефть котируется на внешних рынках в американской валюте. Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для Золотовалютных резервов (ЗВР)», — подчеркнул эксперт.

Сухов добавил, что снижение зависимости расчетов от доллара является темой межстрановой повестки и многочисленных инициатив, которые неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимостей стран-участниц международной торговли от доллара. По мнению специалиста, наиболее реалистично вести речь о снижении зависимости от доллара на площадках стран, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее в июне мировые цены на нефть установили рекорд. Стоимость WTI выросла на 3 процента с закрытия торгов до уровня в 68,31 доллара за баррель. Brent достигала 70 долларов за баррель — таких цен не фиксировалось с 2019 года. В прогнозе ОПЕК+ говорится, что накопленных за пандемию избытков нефти практически не осталось, и ко второй половине года запасы начнут стремительно сокращаться.

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