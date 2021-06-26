Экономист дал совет по долларам после демарша Минфина

Портфель частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. Такой совет дал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, пишет «Прайм».

По его мнению, несмотря на демарш Минфина, объявившего курс на отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния, доля американской валюты не должна быть меньше евро. Экономист отметил, что подчеркнутая президентом России Владимиром Путиным готовность переходить на международные расчеты в международных процессах приносит свои плоды, однако «говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится»

Также Миронюк указал, что отношение объема рублевых активов к объему долларовых активов должно зависеть от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства.

19 июня глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов объяснил невозможность России полностью отказаться от доллара в торговых расчетах. По его словам, полный отказ от американской валюты невозможен, поскольку один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в долларах.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира.