Спрос россиян на биткоин упал

После резкой коррекции рынка криптовалют биткоин опустился с третьего на шестое место в топ-10 самых популярных токенов в России на крупнейшей криптобирже Binance. Об этом свидетельствуют данные статистического ресурса CoinMarketCap, сообщают «Известия».

По словам руководителя брокера J2TX Артема Моисеева, такое изменение говорит о том, что игроки, спекулирующие на цене токенов, перевели свои вложения из биткоина в менее дорогие альткоины, позволяющие управлять их стоимостью и торговать на сильных изменениях котировок. Также часть инвесторов пытается компенсировать убытки, вкладываясь в более рискованные активы.

В апреле Россия возглавила список стран по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов составляли 37,1 процента, сообщил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По итогам прошлого года жители России заняли пятое место по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав 0,6 миллиарда долларов, но в течение мая граждане быстро распродавали активы, купленные с середины декабря, причем себе в убыток.

22 июня биткоин потерял более 11 процентов стоимости. Криптовалюта снизилась в цене на 11,15 процентов и стоит 31 750 долларов 91 цент.

В мае основатель и глава Tesla Илон Маск обвалил стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.