Биткоину предсказали очередной антирекорд

Стоимость биткоина 21 июня упала на девять процентов, пишет Reuters. Цена достигла минимального уровня за последние 12 дней — 32 288 долларов. Если тенденция сохранится, то эта криптовалюта поставит очередной антирекорд, подешевев до самого низкого уровня за последний месяц.

Снижение стоимости происходит на фоне действий китайских властей, которые велели закрыть майнинговые проекты в отдельных регионах. Это стало частью общей политики Пекина по ужесточению регулирования отрасли. «Жесткие меры в отношении китайских майнеров, возможно, приводят к тому, что они спешно распродают криптовалюту в условиях незначительного спроса и тянут нас вниз», — объяснил представитель лондонской криптокомпании BCB Group Бен Себли.

С апрельского пика в 65 тысяч долларов биткоин подешевел наполовину, однако с начала года все равно показал рост в 10 процентов. В ближайшее время стоит рассчитывать на ценовой диапазон от 32 до 40 тысяч долларов, предсказывали аналитики.

С 9 июня криптовалютные проекты в китайской провинции Цинхай и округе в соседней провинции Синцзянь оказались под запретом по решению местных властей. При этом Синцзянь — это крупный центр майнинга в Китае, на него приходится треть общих компьютерных мощностей страны.

В июне легальным платежным средством биткоин сделал Сальвадор, однако представители финансовых регуляторов многих стран скептически относятся к криптовалютам, что создает предпосылки для волатильности. Легализовывать биткоин не планирует и российский Центральный банк.

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