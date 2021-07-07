Рост цен в России побил пятилетний рекорд

В июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процентов по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, тогда как мае она достигала 6 процентов на годовом уровне, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом рост цен побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июне в целом выросли на 0,69 процента, продукты питания подорожали на 0,64 процента за этот период и на 7,9 процента за год, а непродовольственные товары — на 0,68 процента к маю и на 7,04 процента на годовом уровне. Стоимость услуг выросла на 0,76 процента в месячном выражении, а в годовом — на 3,95 процента.

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В июне министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, указывая на рост темпов инфляции в стране, который, по его мнению, свидетельствует о «перегреве».

Банк России рассчитывает, что годовая инфляция должна находиться на уровне в 4 процента, однако в последнее время добиваться цели не удается. Поэтому Центральный банк заявил, что планирует по-новому бороться с ростом цен. Регулятор на фоне ускорившейся инфляции также вынужден идти на повышение ключевой ставки.