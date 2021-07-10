Россиянам предсказали ускорение роста цен

В российском Минэкономразвития ухудшили прогноз по инфляции на конец года. В ведомстве предсказали ускорение роста цен до пяти процентов вместо ранее прогнозировавшихся 4,3 процента. Об этом сообщает ТАСС.

«Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры», — признали в министерстве. По словам представителя Минэкономразвития, в настоящее время ситуация нестабильна, и восстановление мировых рынков в целом потребует больше времени, чем изначально предполагалось.

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Еще собеседник агентства указал, что недавний скачок инфляции, когда она достигла самого высокого уровня с 2016 года, был последним и теперь она будет «выдыхаться». Представитель Минэкономразвития имел в виду отчет Росстата, который показал, что в июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, тогда как в мае она достигала шести процентов на годовом уровне.

Причем цены на еду в мире в июне упали впервые за последний год. Индекс продовольственных цен в этом месяце составил 124,6 пункта, что на 2,5 процента ниже, чем в мае. До этого индекс рос на протяжении 12 месяцев подряд. При этом общая тенденция к удешевлению продовольствия, если судить по потребительским ценам, обошла стороной Россию: продукты в стране в месячном выражении подорожали на 0,69 процента.

По прогнозам Минэкономразвития, российская экономика вернется на допандемийный уровень в июле.