Названы сроки возвращения экономики России на «допандемийный» уровень

Минэкономразвития ожидает возвращения экономики России на докризисный уровень в июле 2021 года. Такие сроки назвал представитель министерства, его цитирует РИА Новости.

Ведомство направило в четверг в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

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«Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП в мае на 0,3 процента ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце», —отметил представитель министерства.

Ранее сообщалось, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на еду в мире в июне упали впервые за последний год. При этом общая тенденция к удешевлению продовольствия обошла стороной Россию, если судить по потребительским ценам.

В целом же за год в России общий рост цен в июне ускорился до 6,5 процента, что стало рекордным значением с сентября 2016 года. Банк России считает, что годовая инфляция должна находиться на уровне 4 процентов, и, поскольку сейчас этой цели достичь не удается, планирует пересмотреть денежно-кредитную политику и по-новому бороться с ростом цен.