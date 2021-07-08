Европа оставит союзника России без денег из-за коррупции

Защищающая Россию в Европе Венгрия рискует остаться без денег на восстановление после пандемии. Bloomberg передает, что ЕС может не одобрить план экономического стимулирования страны из-за коррупции.

Европейская комиссия должна к 12 июля оценить план восстановления экономики, представленный правительством Венгрии во главе с Виктором Орбаном. По словам попросивших не оглашать их имена людей, Венгрия рискует упустить 7,2 миллиарда евро досрочной поддержки и свою долю в фонде восстановления ЕС. Еврокомиссия сомневается, что стране удастся в срок разработать эффективные меры в борьбе с коррупцией, однако окончательное решение пока не принято.

«Безусловно, это правда, что за последние две-три недели Еврокомиссия выдвинула абсолютно абсурдные требования в областях, о которых мы уже договорились ранее. Однако заявлять, что план уже отклонили или что переговоры по этому поводу не ведутся — неправильно», — сообщил на брифинге в Будапеште глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

Представитель Еврокомиссии заявил, что организация тщательно изучает венгерский план восстановления экономики и устойчивого развития, при этом особое внимание уделяется соблюдению персональных рекомендаций и наличию надлежащих инструментов контроля над коррупцией.

Репутацию Венгрии также подорвал принятый в июне закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который грозит стране прекращением финансирования правительства из фонда ЕС.

Помимо прочего, Брюссель не доволен энергетическим сотрудничеством Венгрии и России. В начале июня правительство страны заключило 15-летний контракт с «Газпромом», чем вызвало возмущение Евросоюза. По мнению организации, действия Венгрии угрожают энергетической безопасности всех стран блока.