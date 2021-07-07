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ЕС пригрозил Венгрии санкциями из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

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Виктор Орбан
Виктор Орбан
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Евросоюз начнет против Венгрии легальные процедуры, ведущие к санкциям, если венгерское правительство не отменит закон о «ЛГБТ-пропаганде», вступающий в силу 8 июля. Так пригрозила стране председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Euronews.

«Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений», — заявила фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

По ее мнению, закон, запрещающий демонстрацию несовершеннолетним тем гомосексуальных отношений и смены пола, является «постыдным». Источники Euronews в ЕС сообщают, что формальная нота о возможных юридических и финансовых последствиях может быть направлена венгерской стороне уже в середине июля.

В конце июня фон дер Ляйен предупреждала, что Еврокомиссия будет бороться против нового закона, который тогда готовило правительство Виктора Орбана. Она отметила, что законопроект дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации и нарушает основные принципы европейского объединения.

Законопроект внес премьер-министр страны Виктор Орбан. Согласно документу, лицам до 18 лет будет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Кроме того, представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов.

Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

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