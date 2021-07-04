Захарова обвинила ЕС в «шельмовании» отличающихся из-за ЛГБТ стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз (ЕС) в «шельмовании» стран, которые отличаются от европейского большинства. Своим мнением она поделилась в Telegram.

Так она прокомментировала отношение ЕС к новому закону Венгрии, запрещающему пропаганду ЛГБТ в школах. Захарова увидела в такой политике противоречие основному лозунгу европейского объединения — «согласие (единство) в разнообразии». Представитель МИД отметила, что во внутренние дела Будапешта «начали лезть один за другим европейские гранды», такие как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и французский президент Эммануэль Макрон.

«Но ведь именно в документах ЕС записано: дайте каждому быть собой, единство в разнообразии, in varietate concordia! Зачем ставить в одну шеренгу тех, кто не хочет отказываться от веками формировавшихся представлений о человеке? Их обзывают непрогрессивными. Но прогресс — это эволюция в сторону лучшего. А если дорога уводит совсем не туда, с точки зрения миллионов?» — написала Захарова. Она заключила, что «сейчас в ЕС принято шельмовать отличающихся».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект позорным и пообещала использовать все силы комиссии, чтобы защитить права европейских граждан. Она отметила, что законопроект дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации и нарушает основные принципы европейского объединения.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.