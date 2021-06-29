Консерваторы пообещали срывать гей-парады в Грузии

Основатель грузинской ультраконсервативной партии «ЭРИ» («Нация») Леван Васадзе пообещал сорвать празднование в Тбилиси «прайд-недели» сторонников ЛБГТ. Он потребовал у парламента принять закон о запрете «пропаганды разврата». Об этом пишет издание «Sputnik Грузия».

Пятидневный праздник, посвященный защите прав сексуальных меньшинств, был запланирован некоммерческой организацией Tbilisi Pride с 1 по 5 июля. Одной из его составляющих должен стать большой гей-парад на проспекте Руставели в центре Тбилиси под слоганом «Выходи за солидарность!». Он уже получил одобрение городских властей, однако противники торжества пообещали устроить контракцию.

В свою очередь Васадзе и его сторонники заявили, что установят на пути движения представителей ЛГБТ палатки и окажут им сопротивление. В ответ на это омбудсмен республики Нино Ломджария обратилась к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность обеих сторон конфликта на акции. «И прайд, и участники контракции имеют право высказывать свое мнение, но, безусловно, мирно», — сказала она.

Ранее акции против проведения гей-парадов и принятия закона о недопустимости дискриминации на основании сексуальной ориентации прошли в Киеве. Их организаторами выступили националисты, которые сочли политику властей «наступлением на консервативные силы» и предрекли стране «гендерную диктатуру».