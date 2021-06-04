Украинские националисты пришли к офису Зеленского из-за закона о ЛГБТ

Несколько десятков украинских националистов из организации «Традиция и порядок» пришли на протест к Офису президента Владимира Зеленского и потребовали не допустить принятия закона о наказании за дискриминацию ЛГБТ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Законопроект №5488 был инициирован премьер-министром республики Дмитрием Шмыгалем. Он предусматривает тюремный срок до восьми лет за дискриминацию по цвету кожи, языку, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, которая определяется как «отрицательное или предвзятое отношение» к меньшинствам, а также насилие по схожим мотивам. Инициатива стала одним из условий Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В свою очередь, националисты сочли предложение премьера «наступлением на консервативные силы» и предрекли стране «гендерную диктатуру». Они также выступили в защиту свободы слова, которая, по их мнению, будет существенно ограничена из-за невозможности открыто высказать свою позицию в отношении ЛГБТ или мигрантов. Сам законопроект они охарактеризовали как «диктаторский и тоталитарный».

Информации о провокациях или столкновениях на акции не поступало. К месту ее проведения стянуты подразделения Национальной полиции Украины.

Ранее в центре Киева между националистами и сторонниками ЛГБТ произошли потасовки. Радикалы начали распевать молитвы «за освобождение геев от греховной зависимости» и попытались прорваться к колоннам демонстрантов с крестами в руках. Им помешали украинские силовики.