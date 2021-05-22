Националисты подрались с геями в Киеве под молитвы «освободить их от грехов»

В центре Киева участники митингов националистов и геев вышли друг к другу. Радикалы встретили ЛГБТ-активистов с молитвами «за освобождение их от греховной зависимости», сообщает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Между участниками митингов произошли потасовки. Так, один из националистов пытался прорваться к колонне сторонников ЛГБТ с крестом в руках, но его жестко задержали сотрудники Национальной полиции Украины.

На данный момент организаторы ЛГБТ-шествия призвали участников группами заходить в метро, чтобы избежать провокаций и нападений со стороны националистов. Участники марша поблагодарили правоохранителей за обеспечение безопасности.

Ранее 22 мая в Киева параллельно начались митинги геев и националистов. Как отмечали журналисты с места событий, радикалов в центре города было намного больше. Они призывали не допустить в будущем «диктатуру психически больных левоэкстремистов».

В феврале Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».

Ранее сообщалось, что украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир» еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила от двух гей-пар жалобы на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства. Теперь одна из жалоб коммуницирована.