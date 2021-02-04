Украина объявила тендер на исследование геев

Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году». Об этом говорится на сайте государственных закупок.

Победителям выплатят 10 миллионов гривен (около 27 миллионов рублей).

Цель исследования — узнать, как ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), распространяются среди геев. Деньги на тендер выделены американским проектом «Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом» (PEPFAR).

Выводы научной работы должны базироваться на анализе данных 6900 украинцев. Участников опросят, а также возьмут у них анализы крови. На основе полученной информации на Украине планируют разработать программу профилактики ВИЧ.

Биоповеденческое исследование геев проводится в стране с 2009 года. В 2019 году аналогичный опрос впервые провели и среди трансгендерных людей.

25 января сообщалось, что украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир» еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила от двух гей-пар жалобы на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства. Теперь одна из жалоб коммуницирована.