Геи пожаловались на Украину в ЕСПЧ

Украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Об этом 25 января сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир».

Организация еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила жалобы от двух гей-пар на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства.

Теперь одна из жалоб коммуницирована. Истцам и министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришли письма из ЕСПЧ.

В ЛГБТ-центре заявили, что в аналогичном деле против Италии ЕСПЧ признал нарушение государством Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, после чего итальянский парламент принял закон о гражданском партнерстве для однополых пар.