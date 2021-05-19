Скабеева заявила об украинской «гей-атаке» на Донбасс

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире канала «Россия 1» заявила, что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена направил в Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов». Выпуск передачи «60 минут» опубликован на YouTube.

«Речь идет про весь Донбасс. В ход пошла самая тяжелая артиллерия. Гей-парады врываются на восток Украины, и это не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе», — сообщила ведущая в студии. Скабеева заверила, что такой совет Байден лично дал Зеленскому. «Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие», — добавила она.

При этом ведущая уверена, что без агентства США по международному развитию «подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна». «Теперь американцы дали зеленый свет, и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов», — подчеркнула Скабеева. В заключение она сказала, что «неясно, каким местом вперед пойдут эти ЛГБТ-активисты».

Ранее публицист, телеведущий Анатолий Вассерман назвал главные ошибки первых президентов Украины Леонида Кучмы и Виктора Януковича. По его мнению, лидеры страны поручили воспитание молодых поколений «профессиональным украинцам», которым выгодно противостояние Киева и Москвы.