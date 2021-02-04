Муж Скабеевой собрался в Госдуму от «Единой России»

Телеведущий Евгений Попов, который вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой ведет ток-шоу «60 минут» на «России 1», может выдвинуться на выборах в Госдуму от Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.

По данным издания, Попов собирается избираться по одномандатному округу на западе Москвы от партии «Единая Россия». РБК отмечает, что речь может идти о 197-м округе (Кунцево).

«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное, и я готов его обсуждать», — прокомментировал Попов новость о своем выдвижении на выборы. При этом ведущий подчеркнул, что окончательное решение того, станет он баллотироваться или нет, пока не принято.

Ранее журналисты раскрыли зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Самым высокооплачиваемым из них оказался Артем Шейнин, который ведет ток-шоу «Время покажет» на Первом канале и занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Сообщалось, что Попов и Скабеева получают примерно по 12,8 миллиона рублей в год каждый.