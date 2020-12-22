Россияне назвали журналиста года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил россиян назвать самого популярного в 2020 году журналиста. Результаты опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов, опубликованы на сайте центра.

Журналистом года стал Владимир Соловьев. За него свои голоса отдали шесть процентов опрошенных россиян. В пятерку лидеров также вошли Юрий Дудь, Ольга Скабеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров. Все они набрали по два процента голосов.

ВЦИОМ также попросил россиян назвать СМИ года. Первое место занял Первый канал (его назвали девять процентов опрошенных), второе — «Россия 1» (шесть процентов). Третье место досталось телеканалу «Россия 24», его выбрали четыре процента участников исследования. При этом 75 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос и не смогли назвать журналиста года.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ объявил самые популярные, по мнению россиян, передачи. Первые три места заняли проекты канала «Россия 1»: «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». В пятерку лидеров также вошли шоу «ДНК» на канале НТВ и «Мужское / Женское» на Первом.