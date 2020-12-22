Объявлены самые популярные передачи 2020 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги 2020 года и объявил самые популярные, по мнению россиян, передачи. Результаты опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов, опубликованы на сайте центра.

Тройку лидеров, по данным ВЦИОМ, составили проекты канала «Россия 1». Программы «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» разделили первое место и набрали по шесть процентов голосов опрошенных. Программа «60 минут» получила на один процент меньше и заняла третье место.

Пятерку лидеров замкнули шоу «ДНК» на канале НТВ и «Мужское / Женское» на Первом. Оба они получили по три процента голосов. При этом 49 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Ранее поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и рассказал о самых популярных из них. В категории «Как…» жители России чаще всего интересовались тем, как сажать картошку. Также в топ-5 запросов вошли вопросы, связанные с пандемией коронавируса: россияне хотели узнать, как сшить маску, как получить пропуск и как вернуть обоняние.