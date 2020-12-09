Объявлены самые важные для россиян события 2020 года

Российское подразделение компании Google объявило десять самых важных для россиян событий 2020 года. Список представлен в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Самым популярным запросом в категории «События» стал коронавирус. С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 68 миллионов случаев заболевания, 1,56 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в США (15,2 миллиона человек), Индии (9,74 миллиона) и Бразилии (6,67 миллиона).

Вторым по популярности событием названы выборы президента США, которые прошли в начале ноября. Подсчет голосов продолжается по сей день. Демократ Джо Байден, по оценке СМИ, стал победителем, однако его соперник действующий президент страны Дональд Трамп не признал поражение на выборах и обвинил оппонента в «масштабном мошенничестве».

На третьем месте оказалось голосование по поправкам к Конституции России, которое проходило с 25 июня по 1 июля. На четвертом — бой Хабиба Нурмагомедов и Джастина Гэтжи, после победы в котором россиянин объявил об уходе из спорта. Пятерку самых важных событий замкнули протесты в Белоруссии, которые продолжаются в стране уже четыре месяца. Их участники считают победу действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах фальсификацией.

В список также вошли взрывы в Бейруте, в результате которых погибли около 190 человек, обращение президента России Владимира Путина и бубонная чума, случаи заражения которой выявили в Монголии. На девятом месте оказались события в Нагорном Карабахе, после военного конфликта часть территории перешла под контроль Азербайджана. Десятку лидеров замкнул матч сборных Сербии и России, в котором россияне проиграли со счетом 0:5.