Соловьев объяснил популярность у россиян

Ведущий «России 1» и собственного YouTube-канала Владимир Соловьев заявил, что опрос ВЦИОМ, по которому он получил титул журналиста года, подтверждает рейтинги его проектов и эфиров. Свою популярность он объяснил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения», — отметил ведущий. Соловьев поблагодарил поклонников и подчеркнул, что зрители доверяют не только и не столько ему, сколько гостям передач.

Он уверен — если кто-то захочет сказать: «Нет, вы накрутили, все не так», то точно не получится. «Совпадают и оценка зрителей, и статистические показатели рейтингов — здесь нет разрыва», — добавил ведущий.

Соловьев уточнил, что приглашает только «умных, интересных людей», которые «в острой полемической манере пытаются общаться друг с другом». Это и делает программы привлекательными для зрителей, заключил он, так как «зритель умный — его не обманешь».

22 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россияне назвали самого популярного в 2020 году журналиста. Соловьев стал лидером, набрав шесть процентов голосов.

В тройку вошли журналист и блогер Юрий Дудь, ведущая «России 1» Ольга Скабеева. Чуть ниже расположились ведущий авторской программы на Первом канале Владимир Познер и бывший ведущий НТВ, бывший главред канала RTVi Алексей Пивоваров, в настоящее время развивающий собственный YouTube-канал «Редакция».