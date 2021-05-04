Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман назвал главные ошибки первых президентов Украины Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Лидеры страны поручили воспитание молодых поколений «профессиональным украинцам», передает его слова «Московский комсомолец».

Уточняется, что к «профессиональным украинцам» Вассерман относит граждан, которым выгодно противостояние Киева и Москвы. Он также не исключил, что подобное мышление может послужить причиной катастрофы в отношениях двух стран.

«И эти самые профессиональные украинцы довольно быстро воспитали на Украине целое поколение искренне верующих в знаменитую польскую фальшивку "Украина — не Россия"», — заявил публицист.

Ранее Вассерман в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о схожести действующего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. По мнению телеведущего, оба политика отличаются друг от друга как личности, однако они находятся в одинаковом политическом положении и действуют одинаково.