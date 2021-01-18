Вассерман назвал распад СССР «грандиозной спецоперацией»

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что распад СССР был связан с иностранным влиянием. В колонке для РЕН ТВ он назвал произошедшее «грандиозной спецоперацией» и сослался на «недавно рассекреченные документы».

Так, Вассерман утверждает, что 13 января 1991 года у телецентра в Литве стреляли «только местные нацистские боевики, подготовленные специалистами из ЦРУ».

Он добавил, что в 1990 году в Вильнюс прибыло «немало агентов ЦРУ, включая мастеров диверсий». Ведущий утверждает, что они были и в окружении председателя Верховного совета Литвы.

По мнению публициста, сотрудников иностранной разведки не поймали из-за того, что «к тому времени наше хозяйство было развалено множеством проблем». Вассерман отметил, что против СССР также сыграл обвал нефтяного рынка и санкции.

«За это теперь платим мы, будут платить наши дети и внуки. Но многие и нынче готовы снова влезть в ту же западную ловушку, вновь не думая о последствиях», — заключил ведущий.

Ранее Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год. Он считает, что год пройдет под знаком коронавируса, как и 2020-й. По его мнению, вакцинация по всему миру продлится около трех лет.