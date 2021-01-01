Вассерман дал прогноз по войнам и коронавирусу на 2021 год

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ дал прогноз на 2021 год.

Он напомнил, что 2020 год прошел под знаком коронавируса. То же самое, по словам эрудита, будет и в 2021-м. «Индия, где фармацевтика одна из крупнейших в мире, скорее всего, расплатится за лицензии на производство наших вакцин не деньгами, а готовой продукцией. Если так, карантин в РФ можно будет отменить уже к началу осени», — добавил он.

По мнению Вассермана, вакцинация по всему миру продлится около трех лет. При этом писатель призвал все равно готовиться к худшему.

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Также он прокомментировал ситуацию в США после президентских выборов. «Поведение активистов Демократической партии Соединенных Государств Америки при подсчете голосов доказывает тяжкое преступление — подтасовку за своего кандидата. Значит, партия намерена после захвата власти нарушать и другие законы, чтобы впредь никто не мог с нее спросить», — написал Вассерман.

Он считает, что в наступившем году надо внимательно смотреть на действия США и Турции, поскольку «там заваривается» Третья мировая война.

Кроме того, телеведущий, со ссылкой на «честных офицеров из укрогенштаба», предрек обострение ситуации в Донбассе весной. Он отметил, что Соединенные Штаты «не оставляют идею измотать Россию конфликтами по периметру», поэтому «накачивают» Украину оружием и инструкторами. «По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ», — подчеркнул Вассерман.

Ранее, в августе, писатель заявил, что из-за коронавируса мир балансирует на грани вирусной и экономической эпидемий. При этом если усилить санитарные меры, то люди станут умирать от голода. Главным последствием «вирусной депрессии», как считает известный эрудит, стало нарушение технологических цепочек.