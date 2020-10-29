Вассерман объяснил появление перед журналистами в одних трусах

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман объяснил, почему появился перед съемочной группой НТВ в одних трусах. В разговоре с «Собеседником» он признался, что предпочитает работать голым и, когда ему звонят в дверь, успевает надеть только плавки.

По словам Вассермана, в последнее время у него много работы: он дописывает послесловие к книге своих коллег. «Также у меня сейчас подходит дедлайн по парочке моих статей, а еще три разные книги ждут моей редактуры», — добавил ведущий.

Публицист посетовал на то, что в его квартире есть «техническая проблема»: из-за того, что около его рабочего места подключено много всякого оборудования, там жарко. Если же включить кондиционер, чтобы на рабочем месте было комфортно, во всей остальной квартире будет слишком холодно. «Поэтому на своем рабочем месте я обычно одет в "сильно поношенный костюм Адама"», — рассказал Вассерман.

Он пояснил, что, когда ему звонят в дверь, времени хватает только на то, чтобы надеть плавки. Встретив гостей, победитель интеллектуальных игр надевает «что-то посерьезней». «Понятно, что моя "стройная" тушка — зрелище не для слабонервных, но это уже не моя проблема. Если кому-то не нравится — жаль, конечно, но я за это ответственности не несу», — заключил Вассерман.

Ранее в октябре публицист встретил съемочную группу НТВ в одних трусах и показал журналистам свое жилье. Квартира площадью 100 квадратных метров находится на 30 этаже элитной новостройки на Ходынском поле. Вассерман получил ее от руководства одного из каналов для своего проекта.