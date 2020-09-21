Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. Об этом сообщает «Взгляд».

Вассерман пожаловался, что государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает никакие надбавки, поэтому он опечален происходящим. «Это очень обидно», — добавил Вассерман.

По словам публициста, базовый уровень его пенсии определился, когда Вассерман еще был гражданином Украины. При этом основные взносы пошли уже в Пенсионный фонд России. Однако в 2016 году, когда ведущий получил российское гражданство, его пенсию по какой-то причине проиндексировали на основе общего уровня инфляции.

В феврале на размер своей пенсии пожаловался телеведущий Леонид Якубович. Он заявил, что получает всего 23 тысячи рублей — по его расчетам, за почти 60 лет работы он должен иметь более солидное пособие от государства.

В свою очередь другой российский телеведущий Дмитрий Дибров остался доволен пенсией. Он заявил, что будет получать «справедливые» 33 тысячи рублей в месяц.