Геи и националисты начали митинговать в центре Киева

В центре Киева параллельно начались митинги геев и националистов. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

ЛГБТ-митинг в поддержку трансгендеров проходит на Михайловской площади. «Все, традиционно, в радужных флагах и с соответствующими плакатами в духе "за права и свободы"», — сообщают журналисты с места событий. Сотрудники Национальной полиции Украины надежно сопровождают шествие.

Контрмитинг националистической силы «Традиции и порядок» проходит неподалеку на Софийской площади. На месте присутствуют байкеры и митинг-мобили звуковой поддержки.

Как отмечают корреспонденты, националистов в центре города намного больше. Они призывают не допустить в будущем «диктатуру психически больных левоэкстремистов».

В феврале Министерство охраны здоровья Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году».

Ранее сообщалось, что украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Правозащитный ЛГБТ-центр «Наш мир» еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила от двух гей-пар жалобы на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства. Теперь одна из жалоб коммуницирована.