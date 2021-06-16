В школах Венгрии запретили гей-пропаганду

Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах. Об этом пишет The Guardian.

Законопроект внес премьер-министр страны Виктор Орбан. Согласно документу, лицам до 18 лет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Кроме того, представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов.

Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

«Есть вещи, которые дети до определенного возраста могут неправильно понять, которые могут пагубно сказаться на их развитии. Есть и то, что дети не могут "обработать", следовательно, их моральные ценности или их представления о себе и мире будут под угрозой», — отметил представитель венгерского правительства.

В июле 2020-го кабинет министров Таиланда одобрил законопроект, позволяющий узаконить гомосексуалам партнерство и легализовать воспитание ими детей. В правительстве отметили, что данный документ — важный шаг для общества для достижения равенства между людьми всех полов.

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