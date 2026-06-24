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00:44, 24 июня 2026Мир

Сенат США принял резолюцию о завершении войны с Ираном

NBC News: Сенат Конгресса США проголосовал за окончание войны с Ираном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенат американского Конгресса принял резолюцию, в которой содержится призыв к администарции президента США Дональда Трампа о том, что необходимо прекратить военные действия против Ирана. Об этом сообщает NBC News.

Поддержали данный документ 50 сенаторов, выступили против — 48. Если говорить о правящей партии республиканцев, то за него среди законодателей из этого лагеря проголосовали четверо. В демократических кругах Конгресса против отдал свой голос лишь один сенатор.

Как говорится в резолюции, американский лидер должен отозвать военных США от боевых действий против Исламской Республик.

Резолюция носит рекомендательный характер. В ней законодатели выражают свою позицию. Впрочем, исполнительная ветвь американской власти имеет право проигнорировать эти призывы.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе.

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