Сенат США принял резолюцию о завершении войны с Ираном

NBC News: Сенат Конгресса США проголосовал за окончание войны с Ираном

Сенат американского Конгресса принял резолюцию, в которой содержится призыв к администарции президента США Дональда Трампа о том, что необходимо прекратить военные действия против Ирана. Об этом сообщает NBC News.

Поддержали данный документ 50 сенаторов, выступили против — 48. Если говорить о правящей партии республиканцев, то за него среди законодателей из этого лагеря проголосовали четверо. В демократических кругах Конгресса против отдал свой голос лишь один сенатор.

Как говорится в резолюции, американский лидер должен отозвать военных США от боевых действий против Исламской Республик.

Резолюция носит рекомендательный характер. В ней законодатели выражают свою позицию. Впрочем, исполнительная ветвь американской власти имеет право проигнорировать эти призывы.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе.