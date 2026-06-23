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01:05, 24 июня 2026Экономика

Россия увеличила экспорт нефти до рекордного уровня с начала года

Bloomberg: Россия нарастила экспорт нефти до рекордных 4,11 млн баррелей с начала года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.

По данным агентства, в среднем за последние четыре недели поставки сырой нефти составляли 3,89 миллиона баррелей в день. Однако за неделю до 21 июня поставки российского топлива подскочили до 4,11 миллионов баррелей. Это самый высокий показатель за год.

Ранее сообщалось, что в связи с резким подорожанием нефти нефтегазовые доходы России в мае достигли 678,9 миллиарда рублей. Это позволило практически остановить рост дефицита бюджета, превысившего шесть триллионов рублей. В Минфине уточнили, что ожидаемый объем июньских дополнительных нефтегазовых доходов РФ прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей.

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