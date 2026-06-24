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00:50, 24 июня 2026Наука и техника

Назван повышающий риск рака поджелудочной железы продукт

Front Nutr: Употребление красного мяса повышает риск развития рака поджелудочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Употребление красного мяса может быть связано с повышенным риском развития рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли китайские ученые, которые проанализировали результаты 16 исследований с участием почти 2 миллионов человек. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи изучили данные 1,96 миллиона участников, среди которых было зарегистрировано 8856 случаев рака поджелудочной железы. Оказалось, что у людей с самым высоким потреблением красного мяса риск заболевания был на 16 процентов выше по сравнению с теми, кто ел его реже.

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Кроме того, ученые обнаружили линейную зависимость: каждые дополнительные 100 граммов красного мяса в день были связаны с увеличением риска рака поджелудочной железы примерно на 10 процентов. К красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и другие виды мяса млекопитающих.

При этом для переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона и других подобных продуктов — статистически значимой связи с риском рака поджелудочной железы выявить не удалось. Авторы отмечают, что результаты предыдущих исследований по этому вопросу были противоречивыми, поэтому был проведен крупный метаанализ.

Ученые подчеркивают, что работа показывает лишь связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее полученные данные указывают на то, что ограничение потребления красного мяса может быть одним из способов снижения риска одного из самых опасных видов онкологических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что употребление красного мяса связано с небольшим повышением риска инсульта.

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