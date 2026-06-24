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00:12, 24 июня 2026Силовые структуры

Россиянин дискредитировал ВС РФ надписями на купюрах

«112»: Россиянин дискредитировал ВС РФ надписями на купюрах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Житель Сочи попал под суд за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России надписями на купюрах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

60-летний мужчина приобрел самонаборный штамп и несколько месяцев ставил на банкнотах оттиски с противозаконным содержимым. Далее он отправлял фотографии своих «работ» администратору одного из Telegram-каналов, а деньги возвращал в оборот, внося их в банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике.

Правонарушителя вычислили и задержали. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, а за неповиновение полицейским уже в здании суда — дополнительно 10 суток административного ареста.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества покинувших страну граждан, совершивших административные правонарушения в отношении интересов РФ. Документ вступит в силу в сентябре, он предусматривает арест не только имущества, но и денег на банковских счетах граждан, которых привлекают к уголовной ответственности. Помимо дискредитации Вооруженных сил России, в перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли также пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к введению санкций против России и неуплата штрафа за такие правонарушения.

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