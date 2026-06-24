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00:46, 24 июня 2026Мир

В Германии приостановили движение поездов

В Германии приостановили движение поездов из-за сбоя радиосвязи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил движение поездов по всей ФРГ из-за крупного сбоя в системе радиосвязи. Об этом сообщает NTV.

Уточняется, что поезда остановлены в связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR. «Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя», — указал представитель концерна.

Информации о причине помех пока нет.

Ранее в Дании служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр. Решение было принято в связи с аварией на железнодорожном мосту, причиной которой стал бобер. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста.

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